Prima categoria. Forza e Coraggio pronta a ripartire con tre nuovi arrivi

Prime mosse di mercato per la Forza e Coraggio con la conferma dei difensori Manuel Arena (al 14° campionato in maglia biancorossa) e di Filippo Podenzana. Hanno scelto di sposare il progetto graziotto anche i centrocampisti Francesco Pesare (un ritorno), Fabio Morettini e difensori Davide Antonelli ed Emanuele Bondi. I primi tre giocatori sono reduci dall’esperienza con il Don Bosco Spezia in Promozione, mentre Bondi arriva dalla soddisfacente avventura con il Monti in Terza Categoria di Massa Carrara. Entreranno a far parte del gruppo anche il portiere Davide Adroit, ex Don Bosco Spezia, i difensori Roberto Macchioni (ex Follo) e Mattia Amalfitano, ex Brugnato. In più il club rende noto l’organigramma societario che già sta lavorando per poter presentare al meglio la squadra che cercherà di essere protagonista nel prossimo campionato di Prima Categoria. Presidente: Marco Maggiani. Vice Presidente: Enrica Maggiani. Segretario: Francesco Nobili. Direttore Generale: Roberto Podenzana. Direttore Sportivo: Manuel Arena. Responsabile area tecnica: Matteo Reboa. Team Manager: Fabio Arena. Addetto stampa: Manuel Arena. Allenatore: Simone Mazzantini. Vice allebntore: Gabriele Locori. Preparatore atletico: Nazareno Tornatore. Preparatore dei portieri: Manuel Carofiglio. Dirigenti accompagnatori: Filippo Fenelli e Giuliano Plicanti. Cassiere: Antonio Conti.

Ilaria Gallione