Prima Categoria: Franceschini ancora decisivo per il Copparo. Il Gallo canta tre volte e ringrazia la Codigorese. Ora la capolista ha nove punti sullo Sporting Vado

Chi dice che il gallo non sa volare è perché non conosce il Gallo, la formazione granata, che cala il tris in trasferta ed espugna Calderara nella tana dell’Airone, che era in ripresa. I tre punti di ieri permettono agli uomini di "Bubu" Zambrini di allungare ulteriormente sullo Sporting Vado, sconfitto dalla Codigorese.

Nel turno precedente i granata di Diego Grassi avevano fermato la capolista, ieri hanno calato il poker alla seconda in classifica, aiutando indirettamente il Gallo, che ora ha allungato ulteriormente il vantaggio, portato a 9 punti sui bolognesi.

A Calderara si è visto una bella partita, indirizzata sui binari giusti dal Gallo già in avvio con Mangherini, una zampata da sotto misura. Il bomber granata si ripete al 20’, conquistando e poi trasformando un calcio di rigore, seconda doppietta consecutiva.

L’Airone accorcia le distanze al 10’, sfruttando un calcio di rigore, ma il Gallo non demorde e cala il tris con una bella semirovesciata di Roncarati. Per la formazione poggese può essere una seria ipoteca sulla corsa promozione.

"La vittoria rispecchia quanto si è visto in campo – commenta il presidente Carlo Baldissara – abbiamo un bel gruppo, 24 elementi di qualità e si consideri che a Calderara il mister ha dovuto rinunciare a due big come Bianchi e Skabar. Non bisogna però calare la tensione, domenica c’è il derby con il Copparo, che è in risalita".

I rossoblù infatti hanno vinto di misura al "Preziosa" contro il Real Sala Bolognese, terzo in classifica, con gol da tre punti di Fabio Franceschini, sempre lui.

Da notare il primo punto del Santa Maria Codifiume con il nuovo corso in panchina, nella sfida tutta ferrarese con l’Amici di Stefano; infine la sconfitta in riva al Po, la seconda consecutiva, del Pontelagoscuro, ko a domicilio col quotato Persiceto 2-1.

Franco Vanini