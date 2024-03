Prima Categoria. Frugesport col Real

Torna immediatamente in campo la Prima Categoria, con Eccellenza e Promozione, a distanza di tre giorni dal turno domenicale. Turno nel quale dovrebbe tornare a giocare anche la Virtus Faenza, nel girone E, gruppo stoppato d’ufficio domenica scorsa per il maltempo. I manfredi questa sera saranno ospiti del Basca – a San Giorgio di Piano – che ha 31 punti in classifica come i biancoverdi. Nel girone G derby testa coda per il Frugesport che fa visita al Real Fusignano ultimo con 16 punti, assieme al Santagata Sport, ma reduce dal bel pareggio (2-2) contro l’Edelweiss. Proprio i forlivesi (quarti in classifica) saranno gli avversari del San Vittore in una sfida di altissima classifica. Programma Prima Categoria 23ª giornata (ore 20,30). Girone G: Carpena-A. Romagna, F. Ghiaia-Savarna, Modigliana-Santagata Sport, Pianta-Meldola, R. Fusignano-Frugesport, S. Vittore-Edelweiss (Sintetico2, Martorano di Cesena), S. Sofia-Sp. Predappio, Pol. 2000-Savio (Campo Comunale, Lido di Savio). Classifica: Frugesport 52; S. Vittore 42; Savio 41; Edelweiss 40; Carpena 38; Pianta 37; Modigliana 35; S. Sofia 31; Savarna 27; Meldola 26; Sp. Predappio 25; F. Ghiaia 21; Pol. 2000 20; A. Romagna 18; R. Fusignano, Santagata Sport 16. Girone E: Basca-Virtus Faenza, Dozzese-C. del Rio (Campo Comunale, Mordano), La Dozza-T. Pedagna (Campo Arcoveggio, Bologna), Petroniano-S. Imolese (Campo comunale sintetico, Sala Bolognese), Pontevecchio-Ceretolese, Porretta-Valsetta, R. Casalecchio-C. S. Pietro, Utd. Montefredente-S. Benedetto. Classifica: Petroniano 45; T. Pedagna 38; Valsetta 37; S. Benedetto 36; Ceretolese 34; Basca, C. S. Pietro, Virtus Faenza 31; Pontevecchio, R. Casalecchio 28; Dozzese 27; S. Imolese 24; La Dozza 23; C. del Rio 21; Utd. Montefredente 17; Porretta 7.

Ugo Bentivogli