Prima categoria. Frugesport in rimonta col Predappio. Il Savio ne rifila 5 al Meldola

Non si scinde il terzetto di testa nel girone G di Prima. Il Frugesport rimonta due gol a Predappio e vince 3-2 grazie al gol di Riccardo Longari (in foto). Non perde il passo il Savio che travolge 5-0 il Meldola, come tiene duro il San Vittore, 3-2 con la Pol. 2000. Prima Categoria 14ª giornata. Girone G: Pol. 2000-S. Vittore 2-3 (2’ pt Sintoni (SV), 36’ pt Totaro (SV), 12’ st Dall’Agata (SV), 24’ st e 30’ st Giulianini), A. Romagna-Edelweiss 0-2 (27’ pt Pellegrino, 45’ t Morandi), Carpena-R. Fusignano 2-1 (17’ pt Calviello, 25’ pt David (RF), 42’ pt Rruhi), F. Ghiaia-Pianta 2-3 (31’ pt Broletti Zanotti (P), 45’ pt E. Rossi (P), 10’ st Prati (P), 20’ st e 30’ st Taddei), S. Sofia-Modigliana 5-1, Savarna-Santagata Sport 2-2 (1’ pt Morelli (Sav), 10’ pt Palladino, 20’ pt Mauro (Sav), 22’ st Da Silva), Savio-Meldola 5-0 (2’ pt rig. Antonellini, 9’ pt e 42’ pt Pasi, 11’ pt P. Fabbri, 20’ t Sternini), Sp. Predappio-Frugesport 2-3 (27’pt Sansone (SP), 43’ pt Ranieri (SP), 19’ st e 32’ st rig. Zuccarino, 38’ st Longari). Classifica: Frugesport, Savio, S. Vittore 31; Pianta, Edelweiss 28; Carpena 25; Modigliana 22; Savarna 21; Meldola, S. Sofia 19; Sp. Predappio 16; Pol. 2000, A. Romagna, Santagata Sport 10; F. Ghiaia 8; R. Fusignano 6. Girone E: Virtus Faenza-C.S. Pietro 6-2 (2’pt M. Placci (V), 25’pt Bardi (V), 42’ pt Lumci (V), 21’st Bernabei (V), 23’ st Gamberi (V), 28’st T. Borsetti, 29’ st M. Placci (V), 35’st G. Petrullo). Classifica: Petroniano 34; S. Benedetto 29; T. Pedagna 26; Valsetta 24; Basca 23; V.Faenza 22; Ceretolese, La Dozza 20; Dozzese 19; Pontevecchio 18; S.Imolese 17; C. S. Pietro 15; R. Casalecchio 14; C. del Rio 13; Utd. Montefredente 9; Porretta 3.

u.b.