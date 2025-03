Prima categoria. Gallo a Ravarino, il Ponte ospita lo Sporting Vado

Il Gallo domenica scorsa ci ha lasciato le penne nel derby casalingo con il Pontelagoscuro, una sconfitta indolore visto e considerato che i granata hanno conservato la leadership, con la bellezza di 9 punti di vantaggio. "In settimana ci siamo leccati le ferite e ricaricato le batterie – racconta il presidente della capolista, Carlo Baldissara – del resto non possiamo vincere tutte le partite. Proveremo a riscattarci a Ravarino, tenendo bene a mente la partita dell’andata, un 3-3 rocambolesco, con gol di Bianchi e doppietta di Panzavolta. Dovremo tenere alta la guardia, il Ravarino è una squadra che non molla mai".

Il Ponte potrebbe indirettamente aiutare la capolista, ricevendo la quarta forza del campionato, lo Sporting Vado, che si sta giocando il piazzamento playoff. "Ho un pessimo ricordo della partita dell’andata – dice il direttore sportivo Marcello Sfargeri – Perdemmo malamente 7-1, una giornata storta dall’inizio alla fine, la peggiore dell’anno. Vogliamo rifarci e riscattare quella pessima figura".

Scontro diretto per evitare i playout a Copparo. Al "Preziosa" è di scena l’Airone, che aveva rifilato un sonoro tris ai rossoblù nel girone di andata. "Bisogna vendicare quella brutta prestazione – è l’ambizione di Sergio Cestari, l’allenatore – e riprendere la risalita in classifica".

Per quanto riguarda le altre ferraresi, il Santa Maria Codifiume ospita il Sala Bolognese in un pericoloso testa-coda; l’Amici di Stefano sarà a San Giovanni in Persiceto, infine la Codigorese farà visita al Galeazza.