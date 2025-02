Prima categoria. Gallo a Galeazza, tifando anche per il Copparo

Sfida d’alta quota per il Gallo, in trasferta a Galeazza contro la seconda in classifica. Fare risultato contro gli uomini di Panzetti, ex allenatore del Casumaro, sarebbe un altro prezioso mattone verso la storica promozione. La partita d’andata è recente, il 22 dicembre nel recupero. Sergio Zambrini ne conserva un dolce ricordo: "Facemmo una prestazione maiuscola – dice l’allenatore granata – riuscimmo a vincere pur giocando in inferiorità numerica per oltre un tempo. Il Galeazza è una buona squadra, ben messa in campo da Panzetti, dispone di buoni giocatori, su tutti bomber Nicoli".

Giocherete lo scontro diretto con il viatico del pareggio nel fango nel derby con il Copparo. "Nonostante le condizioni proibitive del terreno di gioco, è stata una prestazione positiva. Eravamo riusciti a rimontare, cosa non semplice su campi così pesanti". Saranno indisponibili gli attaccanti Bianchi e Mangherini. Potrebbe indirettamente dare una mano ai galletti proprio il Copparo, la squadra più in forma del girone, che riceve lo Sporting Vado.

Il Pontelagoscuro spera di regalare la prima vittoria stagionale al nuovo allenatore Simone Savelli. Dovrà far risultato col Sala Bolognese, un osso duro: "Abbiamo le potenzialità per vincere contro chiunque – sostiene il presidente Luca Popolo – dobbiamo e vogliamo riscattare l’immeritata sconfitta dell’andata".

Per quanto riguarda le altre ferraresi, l’Amici di Stefano sarà a Ceretolo, Codifiume riceve il Persiceto, mentre la Codigorese riceve l’Airone.