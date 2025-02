Prima Categoria: Gallo senza ostacoli. Ponte, pari in rimonta

Bella partita tra la capolista e il Copparo. Nella risaia di Gallo le squadre non si sono risparmiate, dando vita a un derby molto combattuto. Con il pareggio di domenica Franceschini e compagni si portano a metà classifica, nel mare della tranquillità, mentre il Gallo ha allungato ancora sulle inseguitrici Sporting Vado e Galeazza, entrambe perdenti: la prima in casa con il Ravarino e la seconda a Calderara di Reno con l’Airone. E domenica scontro al vertice per gli uomini di "Bubu" Zambrini, in trasferta a Galeazza. "Sono soddisfatto, siamo riusciti a dare continuità – è l’analisi dell’allenatore del Copparo, Sergio Cestari – è il quinto risultato utile consecutivo". In condizioni meteorologiche e ambientali come quella di Gallo, di solito chi segna per primo vince. E invece? "Invece ci siamo fatti rimontare subito, ad ogni modo siamo riusciti a tener testa alla squadra più forte del girone. E’ stata una battaglia nel fango, era un’impresa riuscire a stare in più e far scorrere il pallone. Tutto sommato il pareggio è il risultato giusto per quello che si è visto in campo: il Gallo ha fatto più pressione, mentre siamo stati bravi a concedere poco su azione, siamo anche andati vicino al vantaggio con Spanò in contropiede". Il Pontelagoscuro porta a casa un punto da Bologna: nella tana della matricola terribile i biancazzurri alla fine del primo tempo erano sotto 2-0, poi sono riusciti a rimontare fino al 3-3 finale. In panchina c’era il nuovo allenatore: il presidente Luca Popolo in settimana aveva esonerato Emanuele Lombardi, dopo una serie di risultati al di sotto delle aspettative; il nuovo tecnico è una scelta interna, Simone Savelli. Per quanto riguarda le altre ferraresi, la Codigorese ha espugnato Ambrogio nel derby con l’Amici di Stefano con un rotondo 3-0, infine altro ko per il Santa Maria Codifiume, ultimo in classifica.