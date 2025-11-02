Prima categoria. Galluzzo-Porta Romana, tocca a voi

Si disputa oggi la settima giornata, con calcio d’inizio alle 14,30. Su tutti gli incontri tiene banco il super derby fiorentino Audace Galluzzo-Porta Romana, due club divisi da pochi km di distanza e da una sana rivalità sportiva. La capolista Galluzzo aspetta fra le mura amiche il Porta Romana, una delle avversarie più pericolose e si annuncia una sfida dagli alti contenuti tecnici ed agonistici, aperta a ogni risultato. E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Il quadro completo delle partite del girone C: Albacarraia-Quarrata, Audace Galluzzo-Porta Romana, Audace Legnaia-Poggio a Caiano, Barberino Mugello-Sporting Arno, Calenzano-Daytona, Gallianese-Isolotto, Nuova Novoli-Gambassi, Reconquista-San Godenzo.

Nel girone E confronto diretto fra le uniche due società fiorentine del raggruppamento. L’Incisa ospita il Chianti Nord, in una sfida dagli alti contenuti. L’Incisa vuole tenere il passo dell’alta classifica, il Chianti Nord è alla ricerca di punti salvezza. Gara che si presenta combattuta e spettacolare.

F. Que.