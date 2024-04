Prima categoria. "Gara persa, ma per due minuti dovremo prendere le ferie»

"Per giocare solamente due minuti una gara praticamente persa i giocatori dovranno prendere un giorno di permesso dal lavoro e dovremo percorrere quasi 110 km: adesso ne parleremo in società per decidere cosa fare". Cristian Marani, direttore sportivo dell’Esanatoglia, si riferisce al recupero Montecassiano-Esanatoglia, campionato di Prima categoria, fissato per mercoledì alle 17. A fine febbraio scorso l’arbitro aveva interrotto il match sul 4-2 per la formazione di casa a causa di un concitato finale. È ora stato respito il ricorso presentato dalla società contro la decisione di proseguire la gara dal minuto in cui era stata sospesa. Il giudice sportivo, infatti, aveva deciso che il match, che venisse ripresa dal 49’ della ripresa, cioè dal minuto in cui era stata sospesa. "La decisione di interrompere la gara – si legge nella delibera del giudice dopo la partita del 24 febbraio – era stata sospesa a causa di una mischia tra tesserati, non identificati dall’arbitro, che sul momento ha fatto temere per l’incolumità degli stessi. Nel referto il direttore di gara aveva specificato che non si erano verificati atti di violenza o minaccia, e che avrebbe potuto far continuare l’incontro". Il provvedimento non era stato accettato dall’Esanatoglia "per rispetto – come allora aveva dichiarato Marani – per due giocatori". In una precedente nota del club era stato scritto "che due suoi tesserati erano stati portati al pronto soccorso, a uno era stata riscontrata la frattura nasale e, all’altro, un trauma cranico facciale". Ed ecco perché l’Esanatoglia aveva presentato ricorso che adesso è stato rigettato. "C’è delusione – conclude il diesse Marani – per tutto quanto. C’è amarezza, da un lato è brutto non presentarsi ma scendere in campo è ingiusto".