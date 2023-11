Prima categoria - Girone "A». Corsagna corsaro. Capannori scatenato. Folgor pareggia fuori

Pareggio casalingo per l’Atletico Lucca, in casa, contro il Forte dei Marmi: 2 a 2, con ospiti in doppio vantaggio con Maggi e Credendino, pareggio dei rossoneri nel secondo tempo con Bonini e Secchi. Vittoria interna per il Capannori che batte 3 a 1 il Serricciolo. Per i lucchesi doppietta di Ramku e gol di Menchini, per i massesi ha accorciato Angelotti. Successo casalingo anche per il Marginone, contro l’Unione Tempo Chiazzano: piattelli e Carlini le reti della formazione di casa e Pagnini per gli ospiti.

Il Corsagna espugna il campo del Mulazzo grazie al gol segnato da Giannotti nel secondo tempo che regala i tre punti ai ragazzi di Piercecchi. Pareggio a reti bianche per la Folgor Marlia sul campo del Pescia. Stesso risultato per l’Academy Porcari, in trasferta a Romagnano.

Domenica molto positiva, dunque, per le formazioni lucchesi in questa decima giornata di campionato: nessuna sconfitta.

Alessia Lombardi