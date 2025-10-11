Prima categoria - Gironi "A» e "B». Montecarlo-Pieve Fosciana è il match-clou della giornata

In Prima categoria, nel girone "A", per la quarta giornata, la gara tecnicamente più interessante è quella fra Carrarese Giovani e Corsagna, dove si sfidano due delle favorite per il successo finale: e per i neroverdi di Piercecchi è un primo, severo, banco di prova. Anche l’Atletico Lucca, a Capezzano contro i quotati versiliesi, ha un match tutt’altro che semplice, mentre è scontro fra compagini lucchesi in Montecarlo-Pieve Fosciana. A completare il quadro: Folgor Marlia-Fivizzanese, Migliarino-Piazza "55", Academy Porcari-Calci e Torrelaghese-Capannori. Nel girone "B" stenta ancora il Marginone che cerca riscatto sul terreno dell’Aglianese.

In Seconda categoria, nel girone "A", la rivelazione Valfreddana, da sola in vetta a punteggio pieno, ospita il Serricciolo, con Folgore Segromigno-Monzone, Pontremoli-Vorno e San Macario Oltreserchio-Corsanico a chiudere il programma della domenica. Capitolo a parte per il girone "B" che propone, come di consueto, il calendario più ricco. Qui è lo storico derby della Media Valle fra Fornaci e Ghivizzano a rappresentare il clou di questo quarto turno, ma sono da tenere d’occhio l’ambizioso New Team, che gioca sul campo dell’Academy Tau ed i pistoiesi della Cintolese che ne hanno, finora, vinte tre su tre e sono attesi dal fanalino di coda Gorfigliano Diavoli Neri. Questo il resto del programma: Borgo a Mozzano-Cascio, Gallicano-Chiesina, Pescia-Filicaia Diavoli Rosssi ed un accattivante Molazzana-Atletico Castiglione. Il via per tutti alle ore 15,30.

Flavio Berlingacci