Prima categoria, gironi b e c. Filottranese a Marzocca, big match Pietralacroce-Sampaolese per il secondo posto

Sfide di alta classifica nella nona giornata del girone B di Prima categoria. A partire dalla capolista Filottranese di scena su un campo insidioso come quello di Marzocca di Senigallia. Tre punti importanti in palio per entrambe le squadre, ma fuori dal campo l’Olimpia Marzocca ha già vinto, aderendo alla raccolta fondi organizzata da Fondazione Airc Comitato Marche, iniziativa benefica a sostegno della ricerca oncologica (si potranno acquistare i biglietti della lotteria "Vinci con la Ricerca", a fronte di un contributo di 2,50€ l’uno). Il big match di giornata si gioca invece al Paolinelli di Ancona: Pietralacroce contro Sampaolese che mette di fronte le vice capoliste del girone. Seconda sfida casalinga consecutiva per il Montemarciano che ospita la Real Cameranese. Castelbellino a Senigallia. Un derby casalingo aspetta la Passatempese che riceve la visita della Cingolana in un altro scontro da non sbagliare. Tutte le gare alle 14.30.

Girone B. Oggi: Castelleonese-Staffolo, Chiaravalle-Borghetto (ore 15), Falconarese-Borgo Minonna (ore 15), Labor-Sassoferrato Genga, Montemarciano-Real Cameranese, Olimpia Marzocca-Filottranese, Pietralacroce-Sampaolese, Senigallia Calcio-Castelbellino (ore 15).

Classifica: Filottranese 18; Sampaolese e Pietralacroce 16; Montemarciano e Castelbellino 14; Castelleonese, Sassoferrato Genga e Olimpia Marzocca 13; Real Cameranese e Labor 12; Staffolo 11; Borghetto 9; Borgo Minonna 6; Falconarese 3; Chiaravalle 2; Senigallia Calcio 1.

Girone C. Oggi: Montecassiano-Castelraimondo, Montecosaro-Esanatoglia, Passatempese-Cingolana, Pinturetta-Camerino (ore 15), Portorecanati-Urbis Salvia, San Claudio-Elite Tolentino, Settempeda-Caldarola. Domani: Montemilone Pollenza-Vigor Montecosaro.

Classifica: Vigor Montecosaro 17; Settempeda e Portorecanati 15; San Claudio 13; Montecosaro 12; Montecassiano 11; Camerino e Pinturetta 10; Elite Tolentino, Passatempese e Castelraimondo 9; Cingolana e Caldarola 8; Esanatoglia e Urbis Salvia 7; Montemilone Pollenza 6.