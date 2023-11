Prima categoria, gironi B e C. La Filottranese non sfonda. Sassoferrato, blitz esterno Nel girone B di Prima Categoria, Filottranese, Sampaolese e Pietralacroce occupano il podio con un punto a testa. Nel girone C, la Passatempese vince il derby con la Cingolana. Cinque vittorie esterne e una pesante sconfitta del Castelbellino. Prossimo turno con sfide interessanti.