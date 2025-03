Prima categoria, gli anticipi. Mondolfo-Montecalvo da brividi. Mercatello e Piobbico, che attesa

In Prima categoria oggi si gioca l’intera giornata, la nona del girone di ritorno. In programma incontri molto probanti con punti pesanti in palio sia per chi lotta al vertiche che per chi deve pensare a salvarsi. Per tutte le partite, calcio d’inizio alle ore 15.

Atletico Mondolfo-Avis Montecalvo. Gara tra la terza e la quarta in classifica. I padroni di casa, pur con diverse assenze, cercheranno il riscatto dopo la battuta d’arresto di sette giorni fa ad Apecchio. "Questo finale di campionato – dice l’allenatore e portiere dell’Avis Montecalvo Francesco Scotti (nella foto) – sembra destinato a essere decisivo in ogni minimo dettaglio. Ogni errore potrebbe costare caro, e la lotta per i punti è sempre più intensa. È un momento cruciale, dove bisogna restare concentrati e giocare al massimo, senza distrazioni. La sfida di oggi pomeriggio è fondamentale per noi, sia per recuperare punti, che per avere una chance concreta di raggiungere i diretti avversari. Spero che la squadra riesca a mantenere la giusta mentalità e a dare il massimo in queste partite decisive".

Mercatellese-Audax Calcio Piobbico. "Partita difficile come lo sono tutti i derby – dice il mister del Piobbico Cipolla – noi veniamo da un momento molto delicato in virtù delle numerose assenze tra squalifica e infortuni, sicuramente ci mancheranno 2-3 giocatori, in più un paio non sono in ottima condizione, ma la cosa positiva è che nel calcio si gioca 11 contro 11, quindi chi scenderà in campo darà il proprio contributo come hanno sempre fatto. Da parte nostra bisogna fare assolutamente punti, tenere i play out a distanza sicura, e magari con una vittoria provare anche se secondo me è difficilissimo, agganciarsi più vicini possibile al treno play off per poi puntare al rush finale".

Le altre partite: Muraglia-Viridissima qui si gioca alle ore 14,30 ed è uno scontro salvezza. Falco Acqualagna-Csi Delfino Fano; Maior-Osteria Nuova; Pantano Calcio-Nuova Real Metauro; San Costanzo-Real Altofogli; Tavernelle-Peglio.

Nel girone A di Seconda categoria, la nona giornata si gioca interamente oggi (ore 15) e anche in questo caso i punti cominciano a pesare considerando il fatto che ci avviciniamo alla parte decisiva del campionato. Ecco le partite in programma: Avis Sassocorvaro-Vadese; Cantiano-Durantina S. Cecilia; Carpegna-Ca Gallo; Casinina Calcio- Valfoglia Tavoleto; O.Macerata Feltria-Montelabbate; Piandimeleto-Frontonese; Santangiolese-Vigor San Sisto; Vis Canavaccio-Pole Calcio. Anche nel girone Bi si anticipa oggi l’intero turno (15). Il programma: Atletico River Urbinelli-Arzilla; Della Rovere Calcio-Isola di Fano; Gradara-Piandirose; Hellas Pesaro- Marottese Arcobaleno (14,30); Ies S.Veneranda-Real Mombaroccio; Marotta Maroso Mondolfo- Pontesasso (14,30); Vf Adriatico-Cuccurano (14,30); Villa Ceccolini-Fortuna Calcio. am.pi.