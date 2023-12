Prima categoria. Gracciano fa tris allo stadio Manni. L’Argentario va ko

GRACCIANO

3

ARGENTARIO

0

COLLE – Gracciano e Argentario hanno anticipato ieri sera la gara del campionato di Prima categoria Girone E del 24 dicembre. Ovvero la data scelta inizialmente dalle autorità federali come recupero del turno sospeso in novembre a causa degli eventi alluvionali che hanno interessato diverse province della nostra regione. Allo stadio Gino Manni di Colle Val d’Elsa, l’incontro è terminato con il netto successo dei padroni di casa per 3-0. Una importante affermazione in chiave salvezza per il Gracciano che si mette in evidenza un’ottima prestazione in termini di convinzione e concentrazione portando a casa tre punti davvero preziosi.

Sblocca Giardulli al 35’ e lo stesso attaccante raddoppia su calcio di punizione ben calibrato al 54’. Sul parziale di 2-0 il risultato sembra al sicuro per il Gracciano, ma più tardi serve il miglior Andreola per impedire alla formazione dell’Argentario di ridurre le distanze. Al 93’, poi, provvede Bonfitto a chiudere il discorso segnando una rete da antologia: si impossessa della sfera, scarta tre avversari e deposita in porta con un perfetto tiro all’angolo.

Paolo Bartalini