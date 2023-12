Prima Categoria: guanto di sfida alla Centese. La X Martiri insegue

La Centese è campione d’inverno con un turno di anticipo, un risultato in linea con le aspettative societarie, anche se in casa biancoceleste si tiene la guardia alta, vista l’esperienza negativa dell’anno scorso e delle numerose assenze.

"Il titolo virtuale di campioni d’inverno ci riempie di soddisfazione, l’inconveniente sono gli infortuni, anche di lunga durata che sono avvenuti nell’ultimo periodo – racconta il direttore sportivo Lorenzo Malaguti – Mi riferisco a quelli di Finessi, Busi e quello più preoccupante di Costantini, centravanti e vicecapocannoniere della squadra, per una sospetta frattura al piede".

Avete recuperato però il capo cannoniere del campionato Pirreca, autore con il Galeazza di una doppietta. "E’ vero, ma abbiamo perso capitan Ficarelli. Domenica ci sarà il quasi testa-coda a Copparo che non ci fa stare tranquilli, vista l’esperienza negativa con il Gallo, che all’epoca era ultimo in classifica".

Viaggia a vele spiegate la X Martiri, corsara a Santa Maria Codifiume: tre punti che consentono di agguantare al secondo posto il Persiceto. "Siamo in crescita – commenta Davide Bolognesi, l’allenatore – eravamo partiti male, condizionati dalle tante assenze e dagli inevitabili contraccolpi della retrocessione. La classifica comincia a sorridere, attenzione però, il campionato è lungo, dobbiamo restare nei play off, senza escludere nulla. Non va dimenticato che la Centese l’anno scorso andava alla grande nel girone di andata ed è stata raggiunta nel finale.

La Centese ha 7 punti di vantaggio, ma tutto può ancora succedere e abbiamo ancora margini di miglioramento".

f. v.