PRIMA CATEGORIA. I derby della Piana a Marginone e Folgor

L’Atletico Lucca pareggia 1 a 1 al campo "Henderson" contro i Giovani Via Nova. I rossoneri passano con Berrettini nel primo tempo, ma il pareggio di Zingarello arriva in pieno recupero. Nel derby Capannori - Marginone la capolista passa per 2 a 1, battendo la formazione di casa con le reti di Lavorini al 32’ del secondo tempo e Conte sei minuti più tardi, nonostante il Capannori fosse passato in vantaggio quasi allo scadere del primo tempo con Menchini.

L’altro derby, quello tra Folgor Marlia e Corsagna, vede la formazione di casa di Gambini battere di misura i ragazzi di Piercecchi con la rete di Petretti ad inizio ripresa. Vittoria esterna per l’Academy Porcari che espugna 2 a 1 il campo del Pescia. I ragazzi di Merciadri passano in vantaggio al 16’ del primo tempo, ma, ad inizio ripresa, Iannelli riesce a pareggiare; il gol della vittoria lo mette a segno Saviozzi appena subentrato a Maggi.

Domenica prossima si tornerà di nuovo in campo per la tredicesima giornata con il derby tra Academy Porcari e Corsagna.

Alessia Lombardi