Prima Categoria I galletti incassano contro il Montignoso la nona sconfitta stagionale. Serricciolo tiene testa alla capolista. Paolini: "Puniti da alcuni errori»

È caduto ancora il Serricciolo, per la nona volta in stagione, e l’ha fatto contro la corazzata Montignoso che non ha concesso alcun sconto ai cugini e che si è confermata leader del campionato di Prima Categoria. Nonostante un buon equilibrio di gara i gialloblù non sono riusciti a mantenere il pareggio, momentaneamente siglato in rovesciata da Shqypi, e nella ripresa hanno incassato il penalty realizzato da Costa, autore di una doppietta e protagonista della giornata. La capolista, nonostante l’espulsione di Grossi ad inizio ripresa, non ha mai mollato, guadagnandosi nell’azione successiva il calcio di rigore che ha poi sancito la vittoria finale.

I galletti hanno provato ad attaccare, ma il rosso a Casciari ha sicuramente messo in difficoltà la squadra. Inevitabilmente arrabbiato mister Stefano Paolini per una situazione che sta diventando giornata dopo giornata sempre più pericolosa: "Abbiamo disputato un’ottima partita, tenendo testa alla prima della classe, ma abbiamo commesso come al solito errori clamorosi. Contro una formazione del genere non lo dovevamo fare perché era sicuro che li avremmo pagati cari. La sconfitta poteva starci, considerato il valore degli avversari, ma non di certo in quella maniera. I miei ragazzi non riescono a entrare nell’ottica che dobbiamo salvarci e che per farlo dobbiamo necessariamente giocare in un’altra maniera. Non riusciamo a fare questo step e comincia ad essere preoccupante. Poco conta se abbiamo giocato bene, perché tanto torniamo a casa con le pive nel sacco. In più l’espulsione di Casciari e le ammonizioni ingenue prese da qualche mio giocatore che era in diffida mi costringeranno domenica prossima ad inventarmi una nuova formazione".

"Sinceramente questo mi fa molto arrabbiare – conclude – perché di fronte troveremo la Torrelaghese che è attualmente la sesta forza del girone".