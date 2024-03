Prima categoria, i pronostici di Ortolani. "Settempeda lanciatissima, occhio alla Vigor Montecosaro»

Le partite dell’ottava giornata di ritorno del campionato di Prima categoria presentate da Angelo Ortolani, fino a poco tempo fa sulla panchina dell’Esanatoglia.

Folgore Castelraimondo-Vigor Montecosaro: "La Vigor Montecosaro, seconda in classifica, è determinata più che mai mentre mi sembra che la Folgore sia più proiettata a vedere cosa fare il prossimo anno. Le maggiori motivazioni potranno fare la differenza, anche se vincere a Castelraimondo non è mai semplice: X2".

Montecassiano-Caldarola: "Il Caldarola sta lottando per uscire dalla zona calda, di fronte avrà un Montecassiano in forma e che sul suo campo sa farsi rispettare".

Montecosaro-Camerino: "Una gara complicata e importante per entrambe: il Camerino ha un potenziale maggiore e deve giocarsela per rafforzare una posizione abbastanza tranquilla, anche se gli obiettivi iniziali erano differenti: X2".

Passatempese-Esanatoglia: "L’Esanatoglia non ha nulla da perdere e scenderà in campo per conquistare i 3 punti, però la Passatempese per allungare il passo dovrà fare punti in questa rincorsa verso i playoff".

Pinturetta Falcor-San Francesco Cingolana: "Si tratta di uno spareggio, una gara da tripla per una partita importante in chiave salvezza".

Portorecanati-San Claudio: "Il Portorecanati è una formazione che fa vedere un bel calcio ma lascia spazi e il San Claudio sa bene come sfruttarli essendo brava nelle ripartenze. Penso che sia una gara da pareggio".

Settempeda-Elite Tolentino: "La capolista Settempeda è lanciatissima, l’Elite Tolentino è a metà classifica ma rischia a San Severino dove c’è entusiasmo e dove è complicato fare punti, specialmente in questo periodo".