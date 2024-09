Prima categoria - I protagonisti. Corsagna ambizioso. Neroverdi rinforzati

Fra le formazioni più quotate del campionato di Prima categoria che sta per iniziare oggi, troviamo, quest’anno, tra le altre, il Corsagna, compagine della Media Valle forte e ben costruita in ogni reparto.

Dopo il secondo posto conquistato nello scorso torneo, infatti, i neroverdi del riconfermato tecnico Francesco Piercecchi hanno rafforzato un organico che era già molto competitivo, inserendo alcuni "tasselli" molto importanti, come gli attaccanti Youssef Haoudi e Riccardo Lacedra; poi hanno ingaggiato anche l’esperto centrocampista Michele Gamba, il portiere Nicola Cintolesi (oltre al difensore Thomas Dinucci ed al portiere Dieco Pucci, a completare il quadro del nuovi arrivi in casacca corsagnina).

Ma l’abilità della dirigenza è stata, soprattutto, quella di riuscire a confermare pedine fondamentali come Buoni per il centrocampo, Ricci per l’attacco e, soprattutto, Pazzaglia per la difesa. Gruppo, dunque, ottimo e bene assortito che andiamo a riepilogare.

Portieri: Cintolesi e Pucci; difensori: Bertoncini, Luigi Dinucci, Thomas Dinucci, Gioele Giusti, Martino, Pazzaglia, Pellegrini, Signorini e Spicciani; centrocampisti: Alberigi, Barsanti, Bottari, Buoni, Eramnazi, Gamba, Lucchesi, Motroni; attaccanti: Doroni, Fiumicino, Giannotti, Odoardo Giusti, Haoudi, Lacedra e Ricci.

Corsagna, quindi, sicuro protagonista del girone "A". Nel frattempo 2 a 2 casalingo in Coppa Toscana contro un buon Gorfigliano Diavoli Neri, in un positivo test per entrambe, seppure con qualche assenza ed in una condizione non ancora ottimale (e non potrebbe essere altrimenti in avvio di stagione).

Flavio Berlingacci