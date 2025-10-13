Prima categoria, i risultati della terza giornata. Marola tiene la vetta, ’colpo’ Cps

Il Marolacquasanta si conferma in vetta alla classifica del campionato di Prima categoria. Il team di Andrea Vaccarezza infila il terzo successo consecutivo e secondo in trasferta vincencpo 3-1 in casa dell’Atletico Casarza Ligure. Marolini lanciati dalle reti al 20’ di Vargas, al 30’ di Quattromani e al 46’ di Fiorini. Per i padroni di casa a segno al 41’ Damato.

Resta in vetta anche il Lavagna che vince la terza partita consecutiva battendo per 2-1 il Ceparana all’Incerti. Lavagnesi avanti sul 2-0 con una doppietta di Binaj nel primo quarto d’ora al 1’ e al 15’. Il Ceparana accorcia le distanze al 70’ con Valletta.

Impresa del Calcio Popolare Spezia che batte 2-1 una delle capoliste il Casarza Ligure facendogli perdere così il primato. Spezzini in gol al 25’ con El Hamlachi e al 60’ con Conti. Gli ospti accorciano le distanze al 90’ con Massaro.

L’Amegliese espugna il ’Tanca’ battendo per 3-2 la Forza e Coraggio che infila la terza sconfitta di fila, ma i graziotti si lamentano della direzione arbitrale. Le reti amegliesi portano la firma di Masini, autore di una doppietta su rigore al 50’ e al 65’, e dell’ex professionista Coda che al 95’ sigla il gol della vittoria per 3-2. I graziotti erano passati in vantaggio al 30’ con Morettini su rigore e al 90’ avevano segnato il 2-2 con Pesare.

Terza sconfitta consecutiva anche per il Riccò Le Rondini che perde 2-0 al ‘Cevasco’ di San Benedetto con il Lerici. Sblocca al 36’ Lasagna con una spettacolare rovesciata. Il raddoppio al 51’ del bomber Verona su assist di Shqypi.

Al ‘Cimma’ di Pagliari Riomaior e Sporting Aurora pareggiano 1-1. Al vantaggio ospite al 33’ di Picasso rispondono i riomaggioresi al 75’ con Saloni. Si conclude sull’1-1 anche Cadimare-Bru.Borg. Al ‘Pieroni’ della Pieve cadamoti in vantaggio al 75’ con un gran tiro che si infila all’incrocio dei pali di Antonio Naclerio. Pareggia al 90’ Edoardo Ferrari su assist di Mozzachiodi.

Infine pesante sconfitta per 5-1 della Bolanese al ‘Sivori’ di Sestri Levante con il Segesta. Padroni di casa a segno al 16’ con Ravettino e con due doppiette una al 60’ e al 96’ di Carluccio e una al 64’ e al 78’ di Remilli. Il gol della bandiera dei bolanesi all’85’ è di Andrea Castellanotti su rigore.

P.G.