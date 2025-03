Prima Categoria. Il Bagnacavallo è una schiacciasassi. Il Savio è penultimo

Continua la marcia trionfale del Bagnacavallo in vetta al girone G di Prima Categoria: i biancorossi battono 3-0 il Savio grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Giovanni Bernabei (in foto), Ibrahima Ndiaye (al 9º gol in campionato) e Giorgio Gasparri. Con questo successo la capolista allunga a +3 in classifica sulle inseguitrici: infatti torna 2º il Savarna, vittorioso 1-0 nell’anticipo di sabato a Marina (gol nel finale di Marco Spighi), mentre finisce 1-1 il big match tra Santa Sofia e San Vittore, ora terzo a -4 dal Bagnacavallo. Infuria, poi, la battaglia per la salvezza. Ora al penultimo posto è il Savio a 25 punti, raggiunto dal San Pancrazio, vittorioso 3-1 sul Real Fusignano grazie anche alla doppietta di Lorenzo Fancello. Importantissima vittoria anche per il Fosso Ghiaia che espugna 1-0 il campo della Pianta grazie al gol di Nicola Sassi. Infine incredibile sconfitta casalinga per l’Only Sport 2-3 per mano del Modigliana: alfonsinesi in vantaggio 2-0 – eurogol di Laghi – e dominatori del match con tante occasioni sprecate, poi tre gol degli ospiti di cui l’ultimo decisivo di Brunetti su rigore. Grande prestazione della Virtus Faenza nel girone F: i biancoverdi vincono 1-0 (4’ pt Romano) in casa del Basca, terzo in classifica e al momento sarebbero salvi senza dover disputare i playout. Pareggia 1-1, invece, il Cotignola – e resta così lontano dalla zona calda – in casa col Fontanelice, grazie al gol di Marino.