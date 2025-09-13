Prima categoria: il centrocampista ex Massese può fare la differenza. La Fivizzanese si rafforza ancora. Preso l’esperto Antonio Brizzi

Nell’immaginario popolare è ritenuto il distributore dei ’Grandi Magazzini’, giocatore in grado di spaccare le partite in qualsiasi momento, uno che in progressione si libera degli avversari come noi ci togliamo la forfora dalle spalle e se c’è da suggerire l’ultimo passaggio, beh, lui lo sa fare come pochi. È un tipo di calciatore che piace al tifoso perché tratta... l’attrezzo con dolcezza. È tipo per certi aspetti anomalo che non molla mai e quando sbaglia non sta lì a tormentarsi, ma anzi riparte con maggior entusiasmo di prima. Stiamo parlando di Antonio Brizzi, 39 anni, centrocampista, l’ultimo elemento scritturato dalla Fivizzanese in Prima categoria. Un’operazione in entrata (e non è ancora finita qui con il mercato) condotta e conclusa in gran segreto dal diesse Filippo Tornaboni. "E’ un ragazzo straordinario – afferma il dirigente – che ha notevoli potenzialità e un grande carisma. Cose che possono tornarci molto utili non solo in campo".

Un’operazione non facile. "Sì, è stata dura – riprende il ds – ma è arrivato un giocatore di valore. Abbiamo scritturato un profilo esperto, voglioso di calarsi in un campionato difficile, nel quale, come matricola, vogliamo essere protagonisti in positivo". Valutando il percorso del calciatore, dalla gavetta nelle giovanili dell’Empoli e poi Castelnuovo, Biellese, Sangiovannese, Valenzana, Real Cerretese, ultimo domicilio calcistico in forza alla Massese, ci troviamo di fronte a un profilo ovviamente esperto, importante, che ha scelto di giocare nella Fivizzanese. Un poo’ tutti gli addetti assicurano che sarà protagonista assoluto.

"Ho fatto questa scelta per la fiducia che ho nei confronti del direttore Tornaboni che conoscevo già – dice Brizzi –. Posso promettere il massimo impegno e spero di ripagare la sua fiducia, quella della società e del mister. Qui c’è un ambiente valido e serio, sono sicuro che potremo levarci delle soddisfazioni".

e.bal.