PRIMA CATEGORIA. Il CF 2001 saluta la Coppa Toscana

Colzi ha aperto le danze, prima che gli avversari riuscissero a pareggiare i conti e ad imporsi ai rigori. E il C.F. 2001 dice quindi addio alla Coppa Toscana di Prima Categoria: sarà il Tempio Chiazzano ad andare avanti. Questo il verdetto emesso dalla partita andata in scena ieri a Casale, valida per i sedicesimi di finale di coppa. I padroni di casa partivano con i favori del pronostico, anche alla luce di una miglior situazione di classifica in campionato. Tanto più che i rivali occupano l’ultima posizione nel girone A e hanno da poco cambiato allenatore. E gli uomini del tecnico Filippo Ermini sono in effetti andati in vantaggio, ponendo le basi per il passaggio del turno. Invece, ad un quarto d’ora dal novantesimo, una rete di Pagnini ha permesso al Chiazzano di pareggiare i conti. La contesa si è prolungata ai supplementari, senza sussulti. E alla lotteria dei rigori, è uscito il biglietto vincente del club pistoiese.

Giovanni Fiorentino