PRIMA CATEGORIA. Il derby è dell’Academy. Capannori ko a Corsagna

Nel girone "A" di Prima categoria tutti gli occhi erano puntati sui due derby. L’Academy Porcari batte 2 a 0 la Folgor Marlia con le reti di Hauodi e Guastapaglia. Vittoria casalinga anche per il Corsagna che batte 2 a 1 il Capannori e continua a scalare la classifica. I ragazzi di Piercecchi passano grazie alle reti di Castelli e Spicciani, mentre il Capannori ha accorciato con Haoudi. Bene anche il Marginone che rifila un 3 a 0 al Cgc Capezzano Pianore, con la doppietta di Battistoni e la rete di Ricci. L’Atletico espunga per 3 a 2 il campo dell’Unione Tempio Chiazzano, con le reti di Sarti, Berrettini e Petretti; i padroni di casa hanno accorciato con Santini e Pagnini.

Domenica prossima in programma ci saranno altri due derby: quello tra il Capannori ed il Marginone e quello tra Folgor Marlia e Corsagna. Due partite tra formazioni di alta classifica, con il Capannori che, dopo una brillante partenza nelle ultime domeniche, ha lasciato qualche punto di troppo per strada. L’Atletico Lucca riceverà la visita del Giovani Via Nova, mentre l’Academy Porcari andrà a giocare sul campo del Pescia.

Alessia Lombardi