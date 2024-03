Prima Categoria. Il Frugesport cade nel recupero. Colpo di Faenza contro il Basca

Turno infrasettimanale negativo per le big del girone G di Prima, entrambe sconfitte 3-2. La capolista Frugesport cade in pieno recupero a Fusignano contro il Real: passa per prima in vantaggio con il redivivo Longari ma nel giro di 5’ subisce il sorpasso di Di Pinto e Otog e immediatamente pareggia poi con Samsak. Ma ancora Di Pinto, questa volta su rigore, decide la contesa al 5’ di recupero. Cade anche il San Vittore in casa con l’Edelweiss che sale così al 2º posto ma a 9 punti dal Frugesport. Pareggia 1-1 il Savio in casa della Pol. 2000 (in vantaggio con la 13ª rete di Giulianini) e resta al terzo posto, raggiungendo il San Vittore. Nel girone E, grande risultato della Virtus Faenza che espugna 1-0 il campo del Basca grazie ad un gol di Gamberi (11º in campionato) e si issa al quinto posto, in zona playoff. Playoff che al momento non si disputerebbero, visto il distacco di 7 punti dal Tozzona, secondo. Risultati 23ª giornata. Girone G: Carpena-A. Romagna 2-1 (40’ pt Castagnoli (A), 38’ st Piani, 47’ st Assirelli), F. Ghiaia-Savarna 0-0, Modigliana-Santagata Sport 1-1 (40’ st Baldoni (M), 49’ st rig. Babini), Pianta-Meldola 1-1, R. Fusignano-Frugesport 3-2 (33’ pt Longari (F), 1’ st Di Pinto, 6’ st Otog, 10’ st Samsak (F), 50’ st rig. Di Pinto), S. Vittore-Edelweiss 2-3, S. Sofia-Sp. Predappio 0-1, Pol. 2000-Savio 1-1 (32’ pt Giulianini (P2000), 37’ st Scarpellini). Classifica: Frugesport 52; Edelweiss 43; S. Vittore, Savio 42; Carpena 41; Pianta 38; Modigliana 36; S. Sofia 31; Sp. Predappio, Savarna 28; Meldola 27; F. Ghiaia 22; Pol. 2000 21; R. Fusignano 19; A. Romagna 18; Santagata Sport 17. Girone E: Basca-Virtus Faenza 0-1 (30’ st Gamberi), Dozzese-C. del Rio 0-0, La Dozza-T. Pedagna 1-4, Petroniano-S. Imolese 5-1, Pontevecchio-Ceretolese 4-2, Porretta-Valsetta 0-4, R. Casalecchio-C. S. Pietro 0-1, Utd. Montefredente-S. Benedetto 3-0. Classifica: Petroniano 48; T. Pedagna 41; Valsetta 40; S. Benedetto 36; Ceretolese, C. S. Pietro, Virtus Faenza 34; Pontevecchio, Basca 31; R. Casalecchio, Dozzese 28; S. Imolese 24; La Dozza 23; C. del Rio 22; Utd. Montefredente 20; Porretta 7. u.b.