Prima Categoria. Il Gallo rischia, ma si salva nel finale col Codifiume. Il Ponte ha cambiato marcia: tre punti a Codigoro

Il Santa Maria Codifiume si conferma un avversario tosto e in grande condizione, bissando il pareggio dell’andata col Gallo, nonostante le assenze nel reparto offensivo, con vittoria che sfuma proprio al 90’. Nel testa-coda con la formazione argentana è un risultato che fa più comodo ai ragazzi di Grillenzoni, ma tutto sommato non dispiace neanche ai granata, che mantengono ancora saldamente la testa della classifica.

Primo tempo con supremazia territoriale del Gallo, con occasioni da una parte e dall’altra. La più limpida al 33’: tiro-cross di Berto dal vertice dell’area e pallone che si stampa sulla traversa. Nel secondo tempo, dopo alcune opportunità non sfruttate dal Gallo, arriva il vantaggio del Santa Maria Codifiume. Il gol porta la firma di Ceregatti, un tiro che si insacca nell’angolo lontano, Barbieri tocca ma non riesce a respingere. La reazione del Gallo non si fa attendere, costruisce alcune limpide occasioni non sfruttate dalle punte. Dopo tanti tentativi il pareggio arriva al 90’: è una bella azione, ispirata da Bianchi, che serve un pallone invitante a Piero Coraini, in area trova l’angolino con un tiro a giro preciso e letale. Nell’altro derby ferrarese colpaccio del Pontelagoscuro a Codigoro, in serie positiva nel 2025.

I ragazzi di Pera hanno vinto 2-0, un gol per tempo: il primo di Bicaku su rigore e raddoppio di Zappi nel finale. "La vittoria ci sta tutta – commenta felice il direttore sportivo Marcello Sfargeri – contro una squadra in fiducia abbiamo sfoderato una prestazione di buon livello. E’ una vittoria importante soprattutto in chiave salvezza, contro una diretta concorrente".

Nel terzo derby ferrarese, giocato nell’anticipo di sabato ad Ambrogio, l’attesa sfida tra la squadra del capoluogo e la matricola Amici di Stefano si è chiusa 1-1, un risultato che muove la classifica ma che lascia le due contendenti ancora impelagate nella pericolosa zona playout. Franco Vanini