Prima Categoria. Il Gallo sbanca anche Galeazza e vola a più dodici. La strada per il salto in Promozione ora è spianata

Il Gallo supera anche la temibile trasferta di Galeazza e consolida il vantaggio in testa alla classifica. I granata hanno vinto 2-1 contro un concorrente diretto per la promozione, una vittoria che fa il paio di quella dell’andata. I galletti erano andati in vantaggio al 5’ con Skabar con un tiro dal limite, il Galeazza aveva raddrizzato la gara al 10’ della ripresa su rigore, ma al 35’ il Gallo ha operato il sorpasso. Tutto nasce da un calcio d’angolo, raccolto di testa da Piero Coraini, che incorna in maniera vincente. Era destino: Coraini all’andata era stato espulso alla fine del primo tempo, mettendo in grossa difficoltà la squadra, ieri è stato decisivo. "E’ stata una partita molto combattuta, su un campo molto pesante – commenta il presidente Carlo Baldissara – Dopo il pareggio del Galeazza ero sicuro che avremmo portato a casa i tre punti e puntualmente ce l’abbiamo fatta".

Con i tre punti sul Galeazza e l’indiretto aiuto del Copparo, che ha pareggiato con lo Sporting Vado, il Gallo porta il vantaggio sulle battistrada a 12 punti: la strada verso la storica promozione è spianata. L’altro risultato di rilievo è della Codigorese, che ha calato il tris sull’Airone, formazione bolognese che era in gran spolvero. "Nel 2025 siamo in serie positiva – afferma Diego Grassi, l’allenatore – quella di ieri è la terza vittoria consecutiva. Sei partite fa eravamo penultimi in classifica, con la vittoria sull’Airone siamo usciti dalla fascia playout, anche se di un solo punto. Siamo in decisa ripresa, ma non bisogna abbassare la guardia, la classifica è talmente corta che si potrebbe facilmente rischiare di essere risucchiati nella palude della classifica a rischio. Ragioniamo partita dopo partita". Dall’alto della sua esperienza, il Gallo ce la farà? "Spero porti a casa il salto di categoria, le potenzialità ci sono. Tra l’altro avrei la soddisfazione indiretta di vedere due miei ex giocatori in Promozione, Bertasi e Monti". Poche soddisfazioni per le altre ferraresi: l’Amici di Stefano sconfitta 2-1 a Ceretolo e il Ponte in casa con il Sala Bolognese 3-1. Buon punto per il Santa Maria Codifiume con il solido Persiceto.

Franco Vanini