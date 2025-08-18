Prima categoria. Il Gambassi chiama a raccolta tutto il gruppo per il primo raduno della stagione

Tutto pronto al campo sportivo di Case Nuove per accogliere il raduno del Gambassi, che questo pomeriggio si ritroverà per il primo allenamento in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. Quella a disposizione del confermato mister Mauro Tramacere Falco, che anche quest’anno si potrà avvalere della collaborazione del suo vice e preparatore atletico Riccardo Bacciarelli, è una rosa sostanzialmente nuova. Durante l’estate, infatti, il direttore sportivo Celestino Sgariglia ha perfezionato l’arrivo di ben quattordici volti nuovi, tra graditi ritorni, giovani di prospettive e giocatori già formati ed importanti per la categoria. A completare lo staff tecnico giallorosso sono Walter Ciappi come preparatore dei portieri e Sandro Verdiani come Fisiomassoterapista, mentre Simone Squillace avrà il ruolo di team manager. Il Gambassi è stato inserito nel girone C con nessuna retrocessa dalla Promozione e ben cinque neopromosse dalla Prima Categoria: Barberino, Reconquista, Isolotto, Poggio a Caiano e Daytona. Questa, infine, la lista completi dei convocati per questo pomeriggio. Portieri: Tommaso Sabatini (‘01); Tommaso Turini (‘05); Michele Nesi (‘07). Difensori: Giulio Baragli (‘05); Luigi Buscè (‘98); Brendon Hamedani (‘07); Alessio Maccianti (‘99); Jacopo Montagnani (‘03); Oliver Posarelli (‘96); Tomasso Salucci (‘02); Pietro Scarselli (‘05); Alessio Signorini (‘88). Centrocampisti: Tommaso Beconcini (‘02); Guido Dini (‘00); Abdelfatah Ezzyani (‘04); Andrea Marchi (‘03); Alessio Oliva (‘99); Mirko Palmiero (‘97); Simone Stefanelli (‘93). Attaccanti: Matteo Borgognoni (‘02); Gionata Fontanelli (‘89); Julian Kamberi (‘87); Gianmatteo Paoletti (‘96); Lorenzo Pieragnoli (‘07).

Si.Ci.