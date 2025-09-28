Prima categoria. Il gol di Wali dà la vittoria alla Belfortese nel big match contro l’Appignanese

Belfortese e Pinturetta Falcor concedono il bis e vincono anche la seconda partita nel girone C di Prima categoria. Disco rosso per la Cingolana nel girone B uscita battuta 1-2 dal match con il Borghetto. Risultati e marcatori delle gare del girone C ricordando che oggi si gioca Potenza Picena-Elite Tolentino. Da segnalare che il Porto Potenza ha giocato per un’ora in 10 per l’espulsione di Avallone al 20’. C’è stato un cartellino rosso anche per il Portorecanati a Montegiorgio, al 38’ è stato espulso l’arancione Caruso.

Montemilone Pollenza-Cluentina 5-1 (2’ Lovascio, 39’, 30’ st e 33’ st Prosperi, 8’ st e 13’ st Andreucci); Montegiorgio-A. Portorecanati 2-2 (25’ Morbidelli, 1’ st Minella, 40’ st aut Gasparini, 43’ t Camilletti); Pinturetta Falcor-Porto Potenza 3-1 (25’ st Chierichetti, 36’ st rig. Mercuri, 47’ st Zira, 50’ st Carnevale); Santa Maria Apparente-Montecassiano 2-2 (44’ Baiocco, 17’ st Micucci, 25’ st Marsili, 37’ st Serantoni); Belfortese-Appignanese 1-0 (35’ Wali); Folgore Castelraimondo-Loreto 1-1 (33’ Pigliacampo, 5’ st rig. Bisbocci); San Claudio-Montecosaro 2-0 (8’ st autorete, 39 st Vissani) Oggi: Potenza Picena-Elite Tolentino:

Classifica. Belfortese, Pinturetta Falcor 6; Montecassiano, Montegiorgio 4; Montemilone Pollenza, San Claudio, Montecosaro, Appignanese 3; Adriatica Portorecanati, Folgore Castelraimondo, Santa Maria Apparente 2; Loreto, Cluentina 1; Potenza Picena*, Elite Tolentino* 0. * una gara in meno