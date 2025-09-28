Acquista il giornale
  4. Prima categoria. Il gol di Wali dà la vittoria alla Belfortese nel big match contro l’Appignanese

Prima categoria. Il gol di Wali dà la vittoria alla Belfortese nel big match contro l’Appignanese

di LORENZO MONACHESI
28 settembre 2025
Belfortese e Pinturetta Falcor concedono il bis e vincono anche la seconda partita nel girone C di Prima categoria. Disco rosso per la Cingolana nel girone B uscita battuta 1-2 dal match con il Borghetto. Risultati e marcatori delle gare del girone C ricordando che oggi si gioca Potenza Picena-Elite Tolentino. Da segnalare che il Porto Potenza ha giocato per un’ora in 10 per l’espulsione di Avallone al 20’. C’è stato un cartellino rosso anche per il Portorecanati a Montegiorgio, al 38’ è stato espulso l’arancione Caruso.

Montemilone Pollenza-Cluentina 5-1 (2’ Lovascio, 39’, 30’ st e 33’ st Prosperi, 8’ st e 13’ st Andreucci); Montegiorgio-A. Portorecanati 2-2 (25’ Morbidelli, 1’ st Minella, 40’ st aut Gasparini, 43’ t Camilletti); Pinturetta Falcor-Porto Potenza 3-1 (25’ st Chierichetti, 36’ st rig. Mercuri, 47’ st Zira, 50’ st Carnevale); Santa Maria Apparente-Montecassiano 2-2 (44’ Baiocco, 17’ st Micucci, 25’ st Marsili, 37’ st Serantoni); Belfortese-Appignanese 1-0 (35’ Wali); Folgore Castelraimondo-Loreto 1-1 (33’ Pigliacampo, 5’ st rig. Bisbocci); San Claudio-Montecosaro 2-0 (8’ st autorete, 39 st Vissani) Oggi: Potenza Picena-Elite Tolentino:

Classifica. Belfortese, Pinturetta Falcor 6; Montecassiano, Montegiorgio 4; Montemilone Pollenza, San Claudio, Montecosaro, Appignanese 3; Adriatica Portorecanati, Folgore Castelraimondo, Santa Maria Apparente 2; Loreto, Cluentina 1; Potenza Picena*, Elite Tolentino* 0. * una gara in meno

