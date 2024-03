Prima categoria, il Manciano oggi in casa. Arriva il Donoratico per una sfida durissima

Ventiquattresimo turno di campionato nel girone E di Prima col Massa Valpiana che ospita il Lornano Badesse per un incontro che potrebbe regalare altri tre punti ai massetani. In caso di vittoria del team di Madau la Promozione sarebbe sempre più vicina, visto come chi insegue è staccato di 19 punti. in ottica playoff è la giornata dello scontro diretto per il quinto posto con Fonteblanda-San Gimignano che si giocano l’ultima piazza valida per gli spareggi playoff. Entrambe appaiate a quota 33 punti, oggi le due formazioni venderanno cara la pelle. In ottica salvezza, sfida proibitiva per il Manciano di Gabriele Maggio (nella foto) che ospita il Donoratico terzo in classifica: per i biancorossi una sfida difficilissima, dove i mancianesi potrebbero anche trovare le energie giuste per risollevarsi.

Il programma: Fonteblanda-San Gimignano, Manciano-Donoratico, Massa Valpiana-Lornano Badesse, San Miniato-Argentario, San Vincenzo-Monterotondo.