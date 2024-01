Prima categoria. Il Massa Valpiana a caccia di riscatto a San Vincenzo

Il sedicesimo turno del girone E di Prima categoria offre al Massa Valpiana l’occasione per cancellare la prima sconfitta stagionale. Dopo il ko sul campo della Casolese, oggi il team di Madau fa visita al San Vincenzo, penultimo in classifica. Rocchiccioli e soci sono chiamati a rialzare la testa dopo il passo falso scorso, anche se il primato per ora resta ben saldo nelle loro mani. In fondo alla classifica invece, il Manciano fanalino di coda ospita il Gracciano, formazione meglio posizionata del gruppo playout. A Maggio e compagni serve trovare la via del gol se vorranno salvarsi. Turno casalingo per il Fonteblanda che ambisce ai playoff ed oggi dovrà guardarsi dal Pomarance. Monterotondo in casa contro un Pianella terzo in classifica: ai rossoverdi servirà la prova perfetta per sfidare i senesi, sempre ostici. Trasferta lunghissima, fino a San Gimignano, per l’Argentario.