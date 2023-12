Prima categoria. Il Massa Valpiana a San Gimignano per restare in vetta

Il Massa Valpiana sarà in quel di San Gimignano per rimanere in vetta al girone E di Prima categoria. I ragazzi di Madau sono ospiti dei senesi, che sono quinti in classifica e hanno in Rosi un giocatore capace di fare la differenza spesso. Servirà il miglior Massa per tornare a casa con un risultato positivo. E magari servirà anche aver smaltito le fatiche di coppa. Dietro, scontro interessante a Fonteblanda, dove i padroni di casa, a quota 14 punti e noni in classifica, ospitano il Manciano, penultimo con 7 punti. Derby tutto maremmano aperto ad ogni risultato, col tecnico del Manciano Maggio che ha vestito la maglia neroverde da giocatore per molti anni. Il Monterotondo invece ospita il Pomarance in un incontro alla portata ed aperto ad ogni risultato. Trasferta a Pianella invece per un Argentario che sta faticando a mantenersi costante nei risultati. Un ko potrebbe voler dire finire nei playout.