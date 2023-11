Prima categoria. Il Massa Valpiana avrà di che temere in casa del Badesse

Il Massa Valpiana rischia in quel di Badesse e chiede un "favore" al Manciano. Per la nona giornata del girone E di Prima la capolista Massa Valpiana farà visita al Lornano Badesse. Massetani primi della classe con 19 punti, e senesi a metà classifica ma formazione sempre insidiosa. La capolista ha trepunti di vantaggio sul Donoratico, secondo, che oggi ospita il Manciano. I biancorossi di mister Maggio, penultimi in classifica con 4 punti ed ancora 0 vittorie, proveranno a sfoderare una prestazione importante. In ottica playoff, il Monterotondo, attualmente sesto, ospita il San Vincenzo, formazione che lotta per la salvezza. I rossoverdi dovranno trovare cinismo per portare a casa tre punti importanti per stare in scia alla zona playoff. Trasferta a San Gimignano per il Fonteblanda con i ragazzi di Sabatini impegnati in uno scontro salvezza. Turno casalingo per l’Argentario contro un osso duro come il San Miniato.