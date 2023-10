Prima categoria. Il Massa Valpiana non si ferma: sesta vittoria

Domenica da valle di lacrime in Prima categoria, con le squadra maremmane uscite tutte, esclusa la capolista ed il Monterotondo, con le ossa rotte. Sorride, anzi ride, il Massa Valpiana di mister Madau che sbanca il Maracanà dell’Argentario ed è sempre più primo in classifica mantenendo un ritmo davvero impressionante. Sorriso anche per il Monterotondo che finalmente trova punti e prestazione travolgendo 4-1 il Forte di Bibbona. Un successo targato Thiam (nella foto), autore di una doppietta. Cadono quindi l’Argentario, come detto, ma anche Fonteblanda e Manciano in corsa per la salvezza. Il team di mister Miraldo Sabatini ha perso 1-0 a Venturina, mentre i biancorossi di Gabriele Maggio hanno rimediato tre sberle a San Miniato. Per il Manciano si apre adesso un momento dove ci sarà da rimboccarsi le maniche per evitare di non riuscire più a venire fuori dai bassifondi.