Prima categoria, il parere dei tecnici. Tutti d’accordo, Falco e Avis d’alta quota

La prima giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare cinque vittorie (quattro in casa) 16 i gol realizzati. In una classifica chiaramente corta, al comando ci sono due delle squadre più accreditate per la vittoria finale: Falco Acqualagna e Avis Montecalvo. Ancora a secco l’Avis Sassocorvaro. Di rilievo il successo esterno della Mercatellese (0-2 a Sassocorvaro)) e la vittoria casalinga della Falco (4-0 alla Delfino) nonché quella del Peglio contro il Piobbico (1-0) e del Pantano contro l’Atletico Mondolfo (2-0). Inviolata da 270 minuti (più recuperi) la porta della Maior. Mattia Maramonti classe 1998 portiere della Maior è l’unico imbattuto del girone. La squadra che ha segnato più gol è quella dell’Atletico Mondolfo, (9 reti nelle prime due gare). Il Club che invece ha subìto più gol è quello del Delfino Fano (10 reti).

I commenti. "Campionato molto equilibrato – spiega il mister del Peglio Francesco Giorgini (foto) – dove ci sono state già sorprese. Episodi e condizione fisica in queste prime giornate la faranno da padrone. Il nostro sarà un percorso molto difficile visti gli organici che compongono il girone ed il cammino per la salvezza è ancora molto lungo. Dovremo affrontare ogni gara senza mai abbassare la guardia come se fosse un finale, già da sabato con il Mondolfo che insieme ad Acqualagna, Montecalvo e Piobbico si giocheranno la posizione di vertice. La Maior e il Pantano saranno le sorprese per le posizioni alte di classifica". Per il tecnico della Mercatellese Yuri Bruscia"le pretendenti per vincere il campionato sono Acqualagna e Montecalvo. Noi abbiamo cambiato tanto inserendo molti giocatori giovani però con buone qualità, partita dopo partita ci stiamo amalgamando sempre di più per poter affrontare al meglio questa stagione. Sono soddisfatto dei miei ragazzi, si stanno sacrificando e impegnando molto e stiamo lavorando bene, la strada è lunga".

I bomber. Dopo 270 minuti di gioco al comando della speciale classifica cannonieri con 3 reti (segnate alla prima giornata) c’è Francesco Maria Messina dell’Atletico Mondolfo 1952, classe 1985 bomber esperto e particolarmente proficuo (ha già superato le 200 marcature). Dietro Messina con 2 reti a testa ci sono 8 calciatori. Seguono con 1 gol a testa altri 38.

La squadra della settimana. 1)Maramonti (Maior), 2) Paduano (Osteria Nuova), 3) Fraternali (Marotta Mondolfo), 4) Vaierani (Real Altofoglia), 5) Fraternali (Avis Montecalvo), 6) Baldini (Muraglia), 7) Paiardini (Peglio), 8)Pieretti (Audax Piobbico), 9)El Kheir (Della Rovere),10)Corsini (Mercatellese), 11)Giacomelli (Falco Acqualagna). All.Bruscia-Sbrega (Mercatellese). Amedeo Pisciolini