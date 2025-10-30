Prima Categoria - Il portiere e il bomber protagonisti della squadra. L’Audace Galluzzo vola con Volpi-Di Tommaso

Due giocatori top e una squadra di alta qualità fanno volare l’Audace Galluzzo di mister Francesco Perini. La società gialloblù con 5 vittorie e 1 pareggio è in fuga solitaria in testa al girone C del campionato di Prima categoria. I riflettori sono puntati su Pietro Volpi, eccellente portiere specializzato nel parare i rigori e Giovanni Di Tommaso, un bomber fantastico di 44 anni a dimostrazione che il fiuto per il gol non ha età. Ecco le loro schede, da Guinness dei Primati, e tutto il Galluzzo ha sogni di gloria.

Pietro Volpi, portiere nato il 14 settembre 2000 alla seconda stagione con la maglia dell’Audace Galluzzo. Cresciuto nei settori giovanili di Sporting Arno e Audace Legnaia, poi la Prima Squadra tra Audace Legnaia e Casellina. Ha vinto un campionato Juniores regionali a Legnaia e nella stagione 2022/23 ha disputato i playoff di Seconda categoria a Casellina, con conseguente promozione in Prima Categoria. Dalla stagione 2024/25 è all’Audace Galluzzo dove si è confermato ottimo e astuto portiere riuscendo a parare 7 rigori su 9, gli ultimi 3 consecutivi contro Gallianese, Isolotto e Gambassi determinanti per l’affermazione dei gialloblù.

Giovanni Di Tommaso, un nome molto noto nel panorama dilettantistico toscano, un bomber di assoluta qualità. Seconda stagione all’Audace Galluzzo. Nato il 28 gennaio 1981, Di Tommaso ha vestito i colori di molti club nella sua lunga carriera ottenendo dieci promozioni. È vicino ai 300 gol in carriera. Tra le sue squadre, Firenze Ovest, Audace Legnaia, Fiesole Caldine, Grassina, Pontassieve, Borgo a Buggiano, Scandicci in D, Lastrigiana, Montespertoli e Cerbaia con cui ha vinto il campionato di Prima Categoria nella stagione 2023/24. In questo campionato finora ha segnato tre gol, contro Novoli, Isolotto (il più spettacolare, di testa in anticipo su tutti dopo l’assist di Bargioni) e Gambassi.

