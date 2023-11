Prima categoria. Il Portorecanati all’attacco dell’Urbis Salvia. La Settempeda affronterà in casa il Caldarola

La nona giornata del girone C di Prima categoria presentata da Fabio Carucci, allenatore della Folgore Castelraimondo.

Montecassiano-Folgore Castelraimondo: "Affrontiamo una neopromossa che viaggia sulle ali dell’entusiasmo. Ci attende una gara complicata in cui dovremo alzare l’asticella dell’attenzione".

Montecosaro-Esanatoglia: "I locali accusano qualche defezione e per l’Esanatoglia potrebbe essere l’occasione per incamerare i 3 punti".

Passatempese-Cingolana San Francesco: "Non è facile per nessuno battere la Passatempese sul suo campo, ritengo i locali favoriti".

Pinturetta-Camerino: "Bisogna adattarsi subito a un campo dalle piccole dimensioni come quello della Pinturetta, ma il Camerino deve vincere per forza e ha i mezzi per farlo".

Portorecanati-Urbis Salvia: "Il Portorecanati gioca un bel calcio, l’Urbis Salvia è una formazione ostica ma la squadra di casa parte favorita".

San Claudio-Elite Tolentino: "Gli ospiti accusano qualche defezione, ritengo che possa finire in parità una gara equilibrata".

Settempeda-Caldarola: "I locali hanno delle assenze, ma in casa devono vincere anche in considerazione dell’organico a disposizione".

Montemilone Pollenza-Vigor Montecosaro: "La Vigor gioca il miglior calcio, all’inizio era impensabile vedere Montemilone in fondo: potrebbe finire in parità ma non mi meraviglierei della vittoria degli ospiti".