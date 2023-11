Prima categoria, il punto. A San Costanzo salta la panchina. Pistarelli è il nuovo mister alla guida

E’ sempre l’Avis Montecalvo a guidare la classifica del girone A di Prima categoria. La squadra che vede impegnato mister Scotti nel duplice ruolo di allenatore e giocatore (nel ruolo di portiere) domenica ha battuto la Vadese. In seconda piazza a meno 3 dalla capolista due squadre: il Lunano e la Nuova Real Metauro, fanalino di coda la Mercatellese.

I NUMERI. Solo vittorie nell’ultimo turno (5 casalinghe e 3 dalle viaggianti). Nessuna squadra è a punteggio pieno. A Lunano è arrivata per l’Audax Piobbico la prima sconfitta stagionale. Tre le squadre che non hanno mai perso: Lunano, Nuova Real Metauro e Athletico Tavullia. Dell’Avis Montecalvo l’attacco più prolifico (16 gol), seguito da quello del Lunano (13). La difesa più perforata (15 gol subiti) è quella della Maior. 21 le reti dell’8^giornata.

IL SUCCESSO. Ha colto la sua terza vittoria stagionale l’Osteria nuova è l’ha fatto con una rete (del 2 a 1) al 91’ del giovane Di Nino, classe 2004 arrivato in prestito dall’Urbino. "Finalmente – dice il presidente dell’Osteria Nuova Luigi Cocchi- siamo tornati a giocare nel nostro campo sportivo di Osteria Nuova rimesso a nuovo dopo i lavori di rifacimento del manto erboso da parte del Comune di Montelabbate. È stata una vittoria molto sofferta al cospetto di un buon San Costanzo che non merita la attuale posizione in classifica. Vittoria ottenuta, dopo aver subito il pareggio nei minuti finali, durante il recupero grazie alla rete del giovane Di Nino scaltro a inserirsi nella difesa ospite".

SALTA LA PANCA. Il San Costanzo dopo la sconfitta a Montelabbate (con l’Osteria Nuova) ha sollevato dall’incarico mister Crespi. "La società - fa sapere la società - ringrazia mister Crespi per la grande professionalità e serietà dimostrata in questo anno di collaborazione, si tratta di una scelta obbligata. Dopo il brutto scivolone di sabato scorso la classifica si è fatta decisamente critica". Ieri è stato ufficializzato in mister Enrico Pistarelli il nuovo tecnico, già in serata ha guidato il suo primo allenamento.

LA CLASSIFICA MARCATORI vede al primo posto con 5 reti cinque bomber: Filippo Pagliardini (Lunano), 4 reti: Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Umberto Cazzola (Falco Acqualagna) e Pietro Pedini (Avis Montecalvo). Seguono con 3 reti a testa ben 8 calciatori.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA. 1)Lucarelli (Audax Piobbico), 2) Rossi N. (Peglio), 3)Antinori (Athletico Tavullia), 4)Nodari (Nuova Real Metauro), 5)Nanni (Avis Montecalvo), 6)Renghi (Falco Acqualagna), 7) Pagliardini (Lunano), 8) Fossa A. (Maior), 9)Di Nino (Osteria Nuova), 10)Bernacchia (Santa Veneranda), 11)Angelelli (Maior). All. Cavallo di Pesaro (Maior- Real Altofoglia).

Amedeo Pisciolini