Prima categoria: il punto del direttore sportivo del Mondolfo neo capolista, dopo il successo con la Mercatellese. Comanda l’Atletico, Pretelli: "Bravi a vincere in dieci»

In Prima categoria la terza giornata di ritorno ha portato cambiamenti al vertice. Sul gradino più alto, scavalcando il S. Costanzo, si è seduto l’Atletico Mondolfo 1952. Giornata di vittorie: sette su otto gare. Terzo (a meno 2) il sorprendente Peglio che ha superato in trasferta l’ex capolista S.Costanzo. Quarte (a meno 3), appaiate, Nuova Real Metauro (foto il gol di Bracci con l’Avis) e Avis Montecalvo. Segue a meno 7, ma a ridosso della griglia playoff, la Falco Acqualagna che ha battuto l’Apecchio.

I numeri. L’attacco più prolifico è dell’Avis Montecalvo (33 gol), ha segnato meno di tutti l’Apecchio (6 reti). Il Peglio di mister Giorgini ha la miglior difesa torneo (13 le reti subite). La Falco è il team più votato ai pareggi (8). La difesa più perforata è del Muraglia (40).

Il commento sul campionato è del diesse della neo capolista Atletico Mondolfo Paolo Pretelli: "La gara con la Mercatellese (foto a destra) si era messa in salita, nei primissimi minuti abbiamo rischiato di andare in svantaggio, al 22’ siamo rimasti in dieci. I ragazzi sono stati molto bravi a compattarsi e con i gol di Scrosta siamo andati sul 2-0. Nel finale abbiamo sofferto dopo il gol di Bruscia, non ci siamo difesi con il solito ordine, rischiando il pari. Non guardiamo la classifica e pensiamo di settimana in settimana anche perché ogni sabato tra infortuni e squalifiche abbiamo sempre problemi di formazione".

I bomber. 13 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 8: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna) e Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 7: Salvatore Saurro (San Costanzo) e Luca Braccioni (Peglio). 6: Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Michele Rossini (Atletico Mondolfo), Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico),Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo)e Giovanni Caso (Csi Delfino Fano). 5: Lorenzo Elezaj (Osteria Nuova), Cristian Ciacci (Csi Delfino Fano), Mattia Pagnini (Pantano), Thomas Santarelli (Avis Montecalvo), Bernardino Paoli (Peglio), William Cecchini (Major), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova). Federico Balducci (Avis Montecalvo), Nicola Bellinazzo (Muraglia) e Davide Vaierani (Real Altofoglia). 4: Francesco Messina (Atletico Mondolfo), Matteo Dionisi (Tavernelle), Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo 1952), Matteo Galdenzi e Matteo Agostini (Csi Delfino), Andrea Procaccini (Pantano Calcio), Luca Boiani (Nuova Real Metauro), Luca Palazzi (Mercatellese), Vito Emanuele Creatore (San Costanzo), Lorenzo Alessandri (Falco Acqualagna), Mattia Mazzanti (Real Altofoglia), Loris Corsini (Mercatellese), Luca Talevi (Audax Piobbico) e Giacomo Tiriboco (Atletico Mondolfo).

La squadra della settimana. 1)Fabbri (Viridissima Apecchio), 2)Grilli (Falco Acqualagna), 3)Baldini M. (Osteria Nuova), 4) Boccioletti (Pantano), 5)Ordonselli D (Maior), 6)Scrosta (A.Mondolfo), 7)Sanchioni (Csi Delfino Fano), 8) Bruscia A. (Mercatellese), 9)Loberti (Nuova Real Metauro),10)Hoxha (Audax Piobbico), 11)Braccioni L. (Peglio). All. F,Giorgini (Peglio).

Amedeo Pisciolini