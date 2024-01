Prima categoria, il punto sul campionato. Il Santa Veneranda cerca la svolta, in arrivo due colpi

Dopo la lunga striscia di risultati utili consecutivi (undici vittorie e un pareggio) la capolista Avis Montecalvo ritorna dalla trasferta di Peglio a mani vuote. Nel contempo si fa sotto la Nuova Real Metauro (unica squadra imbattuta del girone) vincente con una goleada contro la Maior. Vittorie importanti anche per il Lunano e per la Mercatellese e l’Osteria Nuova. In classifica generale dietro all’Avis Montecalvo c’è (a meno 4) la Nuova Real Metauro e a meno 7 il Lunano. Salvo stravolgimenti saranno queste tre a giocarsi il successo finale. Il quarto posto è occupato dall’Osteria Nuova (a meno 13 dalla capolista) e il quinto dal Piobbico e dalla Falco Acqualagna (a meno 14). Posizione centrale per il Peglio, poi a scendere si giocano la salvezza, magari senza passare per i playout, ben 9 squadre racchiuse nell’arco di 8 punti.

I numeri. L’attacco più ‘atomico’ è quello dell’Avis Montecalvo (33 gol) mentre la difesa meno perforata appartiene alla Nuova Real Metauro (11). Di contro l’attacco più asfittico (13 reti) è dell’Audax Piobbico, la difesa che ha subito più reti (27) è invece quella del Santa Veneranda. Il Peglio è il team più abbonato ai pareggi (8). L’Usav Pisaurum è la squadra che ha perso più di tutte (9 volte).

Match clou quello del prossimo turno tra il Lunano e l’Avis Montecalvo. Una gara che al di là della posta in palio può significare molto in fatto di autostima e quindi del morale. Le due squadre hanno tre le proprie fila elementi di categoria superiore in grado di fare la differenza e lo spettacolo è assicurato. Di certo sugli spalti ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Si gioca sabato al Comunale di Lunano alle ore 14,30.

Il nuovo mister. IL Santa Veneranda ha da ieri il suo nuovo allenatore. Si tratta di Massimo Della Betta, classe 1966 con un buon curriculum alle spalle. Dopo aver guidato la Torre (Terza e Seconda categoria) è passato sulla panchina della Juniores dell’Atletico Gallo per sei stagioni collezionando diversi titoli e lanciando alcuni giovani. Nel campionato 2018-19 gli è stata affidata la guida tecnica dell’Osteria Nuova vincendo il campionato di Seconda categoria e allenandola per altri tre anni in Prima categoria. Ad inizio stagione era stato chiamato dal Mondaino (Prima categoria) ma dopo poco più di un mese aveva risolto in contratto con la società romagnola. Ora la chiamata del patron del Santa Veneranda Mario Morazzini che dice: "Con Della Betta ci sono i presupposti per la svolta, perché la società si sta attivando per potenziare la rosa, a giorni comunicheremo l’arrivo di due nuovi calciatori: un difensore e un attaccante, mancano solo le firme". Entrambi sono svincolati. Della Betta sostituisce Bellagamba. In classifica il Sante Veneranda è penultimo con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). La classifica marcatori. Al comando della classifica dei bomber ci sono 4 giocatori con 7 gol a testa, nello specifico: Filippo Pagliardini (Lunano), Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), Simone Bracci (Nuova Real Metauro) e Marseljan Mema (Avis Montecalvo). 6 reti: Tommaso Odonselli (Santa Veneranda), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo), Federico Benvenuti (San Costanzo), Lorenzo Zazzeroni (San Costanzo). Seguono con 5 reti a testa 6 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Sanchioni (Osteria Nuova), 2)Procaccini (Pesaro Calcio), 3)Fiorucci N. (Audax Piobbico), 4)Menga (Peglio), 5)Mazzoli (Lunano), 6)Passarini (San Costanzo), 7)Matteucci M. (Mercatellese), 8)Bravi (Vadese), 9)Bracci (Nuova Real Metauro), 10)Brugnettini (Real Altofoglia), 11)Ferraraccio (Falco Acqualagna). All. Emiliano Cappelli (Mercatellese). Arbitro Belli di Pesaro (Lunano- Vadese).

Amedeo Pisciolini