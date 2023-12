Prima categoria, il punto sul campionato. L’Avis Montecalvo non si ferma più ed è padrone del girone

Continua a ritmi vertiginosi il cammino dell’Avis Montecalvo (foto), capolista del girone A con 29 punti. Dopo otto vittorie e un pareggio l’Avis Montecalvo domenica ha incamerato i 3 punti con una ‘cinquina’ alla Mercatellese. Al secondo posto (a meno 5) il duo Lunano Nuova Real Metauro. Poi la classifica si sfila, con in terza piazza (a meno 10) l’Audax Piobbico e in quarta posizione l’Athletico Tavullia (a meno 11). Sta risalendo la china la Falco Acqualagna. In fondo è in sofferenza l’Usav Pisaurum.

I NUMERI. Dopo dodici giornate il Lunano e la Nuova Real Metauro sono le uniche imbattute del girone. L’Osteria Nuova dopo quattro vittorie consecutive e due pareggi di fila ha riassaggiato l’amaro della sconfitta. Delle 5 vittorie 3 sono arrivate da chi giocava in casa. Dell’Avis Montecalvo l’attacco più prolifico (28 gol), seguito da quello del Lunano (20). Del Santa Veneranda la difese più perforata (22 i gol subiti), quella meno violata è della Nuova Real Metauro (8), a seguire la difesa dell’Audax Piobbico (9 gol) 18 le reti dell’ultimo weekend, 2 in meno del turno precedente.

IL COMMENTO. "Sono veramente orgoglioso di tutto quello che si sta verificando a Montecalvo. Commenta l’allenatore della capolista Francesco Scotti-. Tutto questo è il frutto di una società seria composta da persone vere (e in questo mondo è raro trovarne) che ha creduto in me a 360 gradi, da un gruppo costruito oltre che da giocatori forti da uomini che si sono messi a completa disposizioni e dal lavoro che ogni giorno svolgiamo in campo con attenzione e dedizione senza lasciare nulla al caso. Il campionato è ancora molto lungo e sicuramente ci sono squadre che come noi stanno facendo grandi cose e che hanno organici molto importanti con giocatori fuori categoria. Una di queste è proprio il Tavullia che incontreremo sabato e sicuramente sarà un banco di prova importante".

LA CLASSIFICA MARCATORI vede al primo posto con 6 reti il bomber del Lunano: Filippo Pagliardini (Lunano). 5 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna), Federico Benvenuti (San Costanzo), Simone Bracci (Nuova Real Metauro), Thomas Saltarelli (Avis Montecalvo), Tommaso Ordonselli (Santa veneranda) e Lorenzo Zazzeroni (Lunano), 4 gol a testa: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia), Pietro Pedini (Avis Montecalvo), Elia Giacomelli (Athletico Tavullia), Bernardino Paoli (Mercatellese), Marseijan Mema (Avis Montecalvo), e Ludovico Mainardi (Maior). Seguono con 3 reti a testa ben 15 calciatori.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA. 1)Cappelloni (Peglio), 2)Procaccini (Pesaro Calcio), 3)Barzotti (Vadese), 4) Marcolini (A.Tavullia), 5) Rossi (Audax Piobbico), 6)Gabellini D. (Real Altofoglia), 7)Cazzola (Falco Acqualagna), 8)Persici (A.Montecalvo), 9)Pasini (Osteria Nuova),10)Gambelli (Nuova Real Metauro), 11) Zazzeroni (Lunano). All. Cipolla (Nuova Real Metauro). Arbitro Biagini di Pesaro (Osteria Nuova- Nuova Real Metauro).

Amedeo Pisciolini