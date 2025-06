Prima categoria. Il Radicondoli si affida di nuovo a Calà Campana

Il Radicondoli si prepara alla prossima stagione in Prima categoria tra variazioni e prosecuzioni di legami. Con il confermato tecnico e atleta Gaetano Calà Campana, resta in forza allo staff il preparatore dei portieri Mirko Pinzuti. A livello di squadra, rimangono in forza ai rossoneri le pedine che costituiscono l’ossatura della rosa: Pobega, Mazzi, Tuveri, Girolami, Papa Mudboy, Gabriele Calà Campana, Romagnoli, Niccolò Volentieri, Parigi e il tandem dei portieri composto da Klak e Paradisi, quest’ultimo autentico portacolori con le sue tredici stagioni vissute in gruppo a Radicondoli.

I nuovi elementi a disposizione di mister Calà Campana, al momento, sono Tommaso Volentieri, Ndiaye, Voltolini, Biagini e Adamo, come riporta la società presieduta da Federico Caldini sui propri canali social costantemente aggiornati dagli addetti ai lavori. Non mancano quindi, grazie al lavoro minuzioso del direttore sportivo Martini, i movimenti all’interno dell’organico di un sodalizio che, dopo una positiva annata agonistica nella ritrovata Prima categoria, cerca di compiere un ulteriore passo in direzione del consolidamento del proprio ruolo.

In un campionato che annovera non da adesso varie realtà di un certo pregio, decise a lasciare un’impronta di qualità anche su un 2025-2026 che a settembre aprirà i battenti con gli incontri ufficiali del tabellone di Coppa in ambito regionale. Tra le novità dell’estate, anche l’ingresso nell’organigramma del Radicondoli di Filippo Baldoni: ricoprirà le mansioni di team manager nel club del patron Caldini.