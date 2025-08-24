Prima categoria. Il Reconquista è pronto al debutto
Il Reconquista si sta preparando al debutto in Prima Categoria, dopo la brillante stagione culminata nella vittoria dei play-off e...
Il Reconquista si sta preparando al debutto in Prima Categoria, dopo la brillante stagione culminata nella vittoria dei play-off e il successivo ripescaggio. Confermata l’area tecnica: il direttore sportivo Andrea Camartini ha allestito una rosa composta da 26 giocatori, messi a disposizione dell’allenatore Ettore Lastrucci.
Portieri: Beltrami (proveniente dalla Gallianese), Berni, Diop; difensori: Bastianacci, Bastiani, Belli (dalla Fortis Juventus), Boddi, Calamai, Ferraro, Lavacchini, Lepri (dal Sant’Agata), Zanieri (dal Sant’Agata); centrocampisti: Bettini (dal San Piero a Sieve), Dario Bianchini (era svincolato), Stefano Bianchini, Cresti (dal Firenzuola), Fabiano Harushaj, Frederiko Harushaj (dal San Piero a Sieve), Secchioni, Talluri, Vannini; attaccanti: Britos (dal Casellina), Cozzolino, Luchi, Rosi, Tirinnanzi.
Nello staff di mister Lastrucci il vice Tommaso Giuntini, il collaboratore tecnico Francesco Berni, il preparatore dei portieri Alberto Colzi e il preparatore atletico e fisioterapista Rocco Vigiani.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su