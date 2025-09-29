Prima categoria: il Romagnano pareggia in casa con il Piazza 55 con le reti di Melis e Orrico. Iardella (4 gol) trascina la Carrarese Giovani alla cinquina. Capitombolo della Fivizzanese, il Mulazzo cade a Marlia
Corsagna
3
Fivizzanese
0
CORSAGNA: Cintolesi, Giannotti, Giusti G. (62’ Fanani), Buoni (80’ Lucchesi), Dinucci, Pazzaglia, Ricci (74’ Marzi), Bersani, Borgia (35’ Giusti O.), Lagora (65’ Mofroni), Battistoni. A disp. Pucci, Bertoncini, Martino, Barsanti, All. Piercecchi.
FIVIZZANESE: Santini, Salku A., Bocchia, Valentini, Forieri, Tognocchi (54’ Brizzi), Clementi, Carli (80’ Corvi), Tonelli, Mosti, Catola (80’ Ceragioli). A disp., Ricco, Ceragioli, Salku B., Domenichelli. All. Duchi.
Arbitro: Bracali di Pistoia.
Marcatori: 44’ Pazzaglia, 53’ rig. Ricci, 55’ Battistoni.
VALDOTTAVO – Netta sconfitta per la Fivizzanese che torna dalla trasferta di Valdottavo con la consapevolezza di non aver gestito al meglio una gara in cui il Corsagna l’ha fatta da padrone. A fine primo tempo Pazzaglia trafigge Santini, dando il via a un successo apparso fin troppo facile. A inizio ripresa dal dischetto Ricci raddoppia e dopo appena due minuti Battistoni realizza la rete del ko. Inefficace la reazione dei lunigianesi.
