Prima categoria. Il San Godenzo riparte da Giannoni

Il San Godenzo si sta preparando per affrontare un nuovo campionato di Prima Categoria. Il confermato direttore sportivo Marco Bargagni ha allestito una rosa formata da 23 giocatori, che sono stati messi a disposizione del nuovo allenatore Jacopo Giannoni, alla prima esperienza in panchina, fino alla scorsa stagione in forza alla squadra biancoverde come calciatore.

Portieri: Manni (proveniente dalla Sandro Vignini Vicchio), Pecchioli; difensori: Allegri, Bonavita, Ferri, Margheri, Nika, Piccioli, Pinzani, Poggiali (dall’Audax Rufina), Verri; centrocampisti: Luca Calabrese, Mattia Calabrese, Ciolli (dal Sagginale), Farsi, Fossati (dalla Sandro Vignini Vicchio), Sequi; attaccanti: Barry, Camara, Giani (dal Luco), Roselli (dal Firenzuola), Scopetani, Vallaj.

Nello staff tecnico di Giannoni sono presenti anche il preparatore dei portieri Luigi Bargelli e il massaggiatore Paolo Pacini. Nello scorso campionato la formazione della Valdisieve si è piazzata al sesto posto, sfiorando i play-off, e ha raggiunto la semifinale in Coppa Toscana.