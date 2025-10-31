Prima Categoria. Il Savarna in trasferta col Centro Erika. Faenza ospita il S.Sofia

Acquista il giornale
Nel girone G la Virtus Faenza di Alessandro Tabanelli (in foto) ospita il Santa Sofia con l’obbligo dei 3 punti...

di UGO BENTIVOGLI
31 ottobre 2025
Nel girone G la Virtus Faenza di Alessandro Tabanelli (in foto) ospita il Santa Sofia con l’obbligo dei 3 punti come il Savio che lotta per un posto nei playoff nella gara casalinga contro gli imolesi della Stella Azzurra. Anche il Fosso Ghiaia a Forlì col fanalino di coda Carpena, è chiamato a muovere la classifica. Nel girone F spicca il derby di Lavezzola tra il Centro Erika e il Savarna, terzo in classifica. Prima Categoria (8ª giornata, ore 14,30). Girone F (domani, ore 15): Copparo-Pontelagoscuro, N. Codigorese-Bando. Domenica: P. Bubano-Only Sport, C. Erika-Savarna, O. Quartesana-Real Fusignano, Portuense-Cotignola, Reno Molinella-Frugesport, St. Rossa-Consandolo. Classifica: Copparo 21; Reno Molinella 16; Savarna, Portuense 13; St. Rossa 11; Only Sport, Frugesport, N. Codigorese 10; Bando 9; P. Bubano, C. Erika 8; Pontelagoscuro, Cotignola 7; O. Quartesana 6; Real Fusignano, Consandolo 3. Girone G (domani, ore 15): T. Pedagna-Edelweiss. Domenica: Carpena-Fosso Ghiaia, C. del Rio-Modigliana, Fontanelice-Forlimpopoli, Meldola-Fiumanese, Pianta-Vecchiazzano, Savio-St. Azzurra, Virtus Faenza-S. Sofia (Don Fiorini, Faenza). Classifica: Edelweiss 16; Fontanelice, Pianta 15; T. Pedagna 14; Savio, Meldola 13; Forlimpopoli 12; Virtus Faenza 10; F. Ghiaia, Fiumanese, Vecchiazzano 8; C. del Rio 7; Modigliana, St. Azzurra 4; S. Sofia 3; Carpena 2.

u.b.

