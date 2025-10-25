Prima Categoria. Il Savio a S.Sofia

Oggi sono tre gli anticipi nei gironi F e G di Prima Categoria. Due riguardano formazioni ravennati: nel gruppo F big match al "Guerrini" di Savarna tra i locali e la Portuense Etrusca, ovvero terza contro quarta in classifica, entrambe in lotta per i playoff, anche se al momento un po’ staccate dalla sempre vittoriosa capolista Copparo, domani in campo a Bando. Poi occhi puntati sul derby di Fusignano tra il Real del neo tecnico Andrea Balella e la Stella Rossa in grande spolvero. Trasferta a Consandolo per il Centro Erika, poi gare casalinghe per Frugesport e Only Sport Alfonsine rispettivamente con Olimpia Quartesana e Reno Molinella.

Nel girone G oggi anticipa il Fosso Ghiaia con la Pianta mentre domani il Savio, in lizza per i playoff fa visita al Santa Sofia e la Virtus Faenza sarà a Vecchiazzano. Prima Categoria (7ª giornata, ore 14,30). Girone F (oggi): Savarna-Portuense (ore 15). Domani: Bando-Copparo, Cotignola-N. Codigorese, Consandolo-C. Erika, Frugesport-O. Quartesana, Only Sport-Reno Molinella, Pontelagoscuro-P. Bubano, Real Fusignano-St. Rossa. Classifica: Copparo 18; Reno Molinella 16; Portuense 13; Savarna 10; N. Codigorese, Bando 9; St. Rossa 8; Only Sport, C. Erika, Frugesport, Pontelagoscuro 7; O. Quartesana, Cotignola 6; P. Bubano 5; Real Fusignano 3; Consandolo 2. Girone G (oggi): Fosso Ghiaia-Pianta, Modigliana-Fontanelice (ore 15). Domani: Forlimpopoli-Carpena, Edelweiss-C. del Rio, Fiumanese-T. Pedagna, S. Sofia-Savio, St. Azzurra-Meldola, Vecchiazzano-Virtus Faenza. Classifica: Edelweiss 13; Fontanelice, Pianta 12; T. Pedagna 11; Savio, Meldola 10; Virtus Faenza, Forlimpopoli 9; F. Ghiaia, Fiumanese 8; C. del Rio, Vecchiazzano 7; Modigliana, St. Azzurra 4; S. Sofia 3; Carpena 2.

u.b.