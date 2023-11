Prima categoria. Il Savio cade ma resta al comando. Blitz Virtus Faenza

Malgrado la sconfitta (3-1) rimediata a Modigliana, il Savio resta in vetta al girone G di Prima anche se il San Vittore, la cui gara è stata sospesa all’intervallo per il forte vento, potrebbe raggiungerlo in testa. Nel girone E, brillante successo della Virtus Faenza, 3-1 a Porretta. Girone G: Pol. 2000-Frugesport 0-3 (15’ pt Madonna, 13’ st rig. Zuccarino, 45’ st Gasparoni), Edelweiss-Meldola 2-1, F. Ghiaia-Carpena 0-2 (37’ pt rig. Manica, 43’ st Calviello), Modigliana-Savio 3-1 (13’ pt e 48’ pt Le. Bertocchi, Pasi (S), 45’ st rig. Mbaye), Pianta-Savarna 0-1 (12’ pt Morelli), R. Fusignano-Santagata Sport 1-2 (43’ pt Belletti (RF), 15’ st Tamburini, 40’ st Valli), S. Vittore-Sp. Predappio sosp. (0-0 al 45’ pt), S. Sofia-A. Romagna 1-1 (25’ st Castellani (A), 37’ st Ferrari). Classifica: Savio 19; Modigliana, Frugesport, Pianta 18; Carpena 17; S. Vittore, Edelweiss 16; Savarna 14; Meldola, Sp. Predappio 12; S. Sofia 9; Santagata Sport 8; Pol. 2000 7; A. Romagna 6; F. Ghiaia 5; R. Fusignano 4. Girone E: Dozzese-Basca 0-1, La Dozza-C. del Rio 0-0, C. S. Pietro-T. Pedagna 0-1, Petroniano-S. Benedetto 4-0, Pontevecchio-S. Imolese 1-0, Porretta-Virtus Faenza 1-3 (22’ pt D. Placci (VF), 2’ st e 23’ st Matteo Placci (VF, foto), 43’ st Lenzi), R. Casalecchio-Valsetta 0-1, Utd. Montefredente-Ceretolese 1-2. Classifica: Petroniano 23; S. Benedetto 22; T. Pedagna 18; La Dozza 17; Basca, Virtus Faenza 15; Valsetta 14; Ceretolese 13; Sesto Imolese, Pontevecchio 12; Dozzese 9; R. Casalecchio 8; C. S. Pietro, C. del Rio 7; Montefredente 6; Porretta 2.

u.b.