Prima Categoria. Il Savio resta in vetta. Il Frugesport rimonta ed è ancora in scia

Nel girone G di Prima resta in vetta il Savio, vittorioso 3-1 sul Santa Sofia. Insegue da vicino il Frugesport di Lorenzo Volta (foto), staccato di 1 punto dalla capolista, grazie al successo per 2-1 in rimonta sui forlivesi dell’Edelweiss. Risultati Prima Categoria 10ª giornata. Girone G: A. Romagna-F. Ghiaia 3-1 (10’ pt Pizzardi, 30’ pt rig. M. Ballardini (F), 30’ st Santamaria, 37’ st Cicognani), Carpena-Pol. 2000 1-0 (23’ st Maltoni), Frugesport-Edelweiss 2-1 (5’ pt Brandino (E), 24’ pt Mambelli, 12’ st Grandi), Meldola-R. Fusignano 0-0, Santagata Sport-S. Vittore 0-1 (6’ st Totaro), Savarna-Modigliana 3-2 (5’ pt Conti (S), 7’ pt Violani, 27’ pt Morelli (S), 5’ st Ricci (S), 44’ st Violani), Savio-S. Sofia 3-1 (19’ pt Savini, 26’ pt Campacci (SS), 11’ st Antonellini, 14’ st Savini), Sp. Predappio-Pianta 1-0. Classifica: Savio 22; Frugesport 21; Carpena 20; S. Vittore 19; Modigliana, Pianta 18; Savarna 17; Edelweiss 16; Sp. Predappio 15; Meldola 13; A. Romagna, S. Sofia 9; Santagata Sport 8; Pol. 2000 7; F. Ghiaia, R. Fusignano 5. Girone E: Virtus Faenza-Dozzese 1-4 (27’ pt Bonfieni (D), 45’ pt rig. De Martino (D), 10’ st Bonfieni (D), 35’ st D. Burnelli (D), 47’ t Lumci). Classifica: S. Benedetto 25; Petroniano 24; T. Pedagna 19; Valsetta, La Dozza 17; Basca 16; Virtus Faenza 15; Ceretolese, Pontevecchio 13; Sesto Imolese, Dozzese 12; R. Casalecchio 11; C. S. Pietro 10; C. del Rio 8; Utd. Montefredente 7; Porretta 2.

u.b.